«Российские агенты» Дед Мороз и Снегурочка замучили советника Порошенко

Киев, 27 декабря. Советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев обеспокоен вопросом политкорректности Деда Мороза и Снегурочки на Украине.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Могут ли они являться активной российской агентурой? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Ранее украинские общественники и учителя, а также комитеты по культуре нескольких городов, в том числе и Киева, разослали по школам и детским садам рекомендацию вычеркнуть из сценариев утренников Деда Мороза и Снегурочку по идеологическим соображениям.