FAN-TV Лента новостей
Суд ЕС приостановил решение ЕК по увеличению прокачки газа «Газпрома» через Opal
Экономика

Суд ЕС приостановил решение ЕК по увеличению прокачки газа «Газпрома» через Opal

Сегодня 16:51
659

Суд ЕС приостановил решение ЕК по увеличению прокачки газа «Газпрома» через Opal

Варшава, 27 декабря. Суд Евросоюза приостановил решение ЕК об увеличении доступа российскому энергетику «Газпром» к трубопроводу Opal, который является одним из отводов «Северного потока», сообщил глава  польской газовой компании PGNiG Петр Возняк.

Европейский суд приостановил решение ЕК относительно увеличения доступа для российской компании-энергетика «Газпром» к Opal, заявил представитель польской газовой компании Петр Возняк. Известно, что суд заморозил решение ЕК 23 декабря, по словам Возняка, документ будет опубликован до конца 2016 года. Отметим, что «Газпром» уже увеличил нагрузку газа до 86%.

Напомним, что ранее Варшава заявила о своих планах оспорить решение ЕК о расширении доступа для России к газопроводу OPAL и подала соответствующую жалобу в Европейский суд.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
38

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
73

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
114

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
262

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сегодня 17:45
307
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45

Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

18:45

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

18:43

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

18:41

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

18:30

СМИ узнали страшную тайну после смерти Джорджа Майкла

18:22

Захарова обвинила Киев в потакании экстремистскому зверью

18:22

Легков и Вылегжанин пропустят «Тур де Ски» из-за дисквалификации

18:20

Путин передал «Уралвагонзавод» Ростеху ради объединения бронетанковых активов

18:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154
Читать
Закрыть