Суд ЕС приостановил решение ЕК по увеличению прокачки газа «Газпрома» через Opal

Варшава, 27 декабря. Суд Евросоюза приостановил решение ЕК об увеличении доступа российскому энергетику «Газпром» к трубопроводу Opal, который является одним из отводов «Северного потока», сообщил глава польской газовой компании PGNiG Петр Возняк.

Европейский суд приостановил решение ЕК относительно увеличения доступа для российской компании-энергетика «Газпром» к Opal, заявил представитель польской газовой компании Петр Возняк. Известно, что суд заморозил решение ЕК 23 декабря, по словам Возняка, документ будет опубликован до конца 2016 года. Отметим, что «Газпром» уже увеличил нагрузку газа до 86%.

Напомним, что ранее Варшава заявила о своих планах оспорить решение ЕК о расширении доступа для России к газопроводу OPAL и подала соответствующую жалобу в Европейский суд.