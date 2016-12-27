Житель Ростовской области жестоко изнасиловал четырехлетнюю дочь сожительницы

Ростов-на-Дону, 27 декабря. В Ростовской области задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в этом году обвиняемый неоднократно насиловал маленькую девочку, пользуясь ее беспомощным состоянием. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, передает «Свободная пресса». Все обстоятельства преступления сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в изнасиловании собственных детей-двойняшек.