Новости Новороссии: «Правый сектор» у границ ЛНР, Захарченко объяснил действия Порошенко в Донбассе

Новороссия, 27 декабря. Украинская армия перебросила на свои позиции у границ ЛНР около 120 бойцов «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ). Александр Захарченко обвинил Петра Порошенко в искусственном затягивании процесса обмена пленными. ВСУ нанесли удары по окрестностям Донецка, Горловки, Ясиноватой и югу ДНР.

Киевские силовики более 100 раз нарушили перемирие

Согласно данным заместителя командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за минувшие сутки киевские силовики свыше 100 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.

В общей сложности за прошедшие сутки подразделения ВСУ 103 раза нарушили режим без огня. Обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов: украинские силовики выпустили 28 мин калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, ими было произведено 52 выстрела из различных типов гранатометов. ВСУ также открывали огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. Под обстрелами погиб один военнослужащий войск ДНР.

По информации замкомандующего, украинские подразделения обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Широкая Балка в ее окрестностях, Ясиноватую и ее окраины — села Крутая Балка, Красный партизан, Васильевка и Жабичево. Под огнем также оказались южные села Новоазовского района Коминтерново, Октябрь, Ленинское и Саханка, а также поселок Трудовские под Донецком.

Напомним, ранее представители силовых ведомств ДНР сообщили, что за вчерашний вечер и ночь украинские военнослужащие выпустили по территории республики 86 мин калибрами 82 и 120 мм. Обстрелы также велись из вооружения БМП и различных видов гранатометов.

Захарченко: Порошенко беспомощен!

Как заявил лидер ДНР Александр Захарченко, президент Украины Петр Порошенко намеренно затягивает минский процесс, в частности продолжая бездействовать по вопросу обмена пленными.

Таким образом, формула обмена «всех на всех», утвержденная в рамках минских соглашений, не работает, подчеркнул глава республики. Причина этого кроется в том, что украинский президент и руководство страны не имеют потенциала для выполнения взятых на себя по этому пункту обязательств. В результате все, что им остается, — это искусственное затягивание минского процесса, подчеркнул Захарченко.

Лидер ДНР также напомнил, что сегодня утром представители народных республик Донбасса передали в одностороннем порядке двух пленных военнослужащих ВСУ. Кроме того, Захарченко выразил надежду, что Киев выполнит свое обещание и передаст до Нового года 15 пленных граждан ДНР.

В заключение своего заявления глава республики вновь отметил, что Донбасс готов к переговорам и сотрудничеству по вопросу обмена пленными, так как Луганск и Донецк остро заинтересованы в том, чтобы их пленные граждане как можно скорее вернулись домой.

ВСУ перебросили свыше 100 боевиков «Правого сектора» в зону АТО

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил сегодня на брифинге, что командование украинской армии перебросило на свои позиции в зоне АТО в Донбассе около 120 бойцов националистического формирования «Правый сектор».

Согласно данным разведки ЛНР, было зафиксировано прибытие 70 членов нацбатальона в район населенного пункта Песчаное. На позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской были переброшены еще около 50 силовиков. В связи с этим представитель штаба Народной милиции обратился к местным жителям с просьбой не покидать свои дома в ночное время и сообщать обо всех преступных действиях по телефонам горячей линии правоохранительных органов.

Андрей Марочко также отметил, что, несмотря на множество неудачных попыток прорыва, украинские подразделения по-прежнему стремятся занять подконтрольные республике территории. Так, Киев продолжает усиливать свои позиции близи линии разграничения новой военной техникой, вооружением и живой силой, а также осуществлять подвоз боеприпасов.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве республики сообщили о том, что киевские силовики 20 раз за сутки нарушили режим перемирия, обстреливая территории ЛНР из крупнокалиберных минометов, гранатометов и БМП.

Армия Украины продолжает наращивать боевую мощь

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил сегодня на брифинге, что разведкой ДНР вблизи линии разграничения сторон была выявлена новая партия военной техники ВСУ.

Разведчики республики продолжают фиксировать факты нарушения украинской стороной условий размещения техники и вооружения, подчеркнул замкомандующего. Так, по его информации, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе Дебальцево было зафиксировано расположение четырех гаубиц Д-30 и трех танков. В расположенном неподалеку поселке Луганское в 7,5 км от линии фронта обнаружены три гаубицы «Гвоздика» и три 120-мм миномета.

Кроме того, гаубицы Д-30 в количестве четырех единиц были выявлены в селе Нелеповка в 6 км от линии разграничения. По шесть единиц РСЗО «Град» располагаются в Дзержинске и в населенном пункте Горняк на западе от Донецка, добавил замкомандующего.

По сообщению Эдуарда Басурина, все данные о нарушениях украинской стороной условий минских соглашений, а также о расположении запрещенного вооружения ВСУ уже были переданы представителям миссии ОБСЕ и СЦКК.