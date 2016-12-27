Анкара не верит, что ИГ сжигает турецких солдат в Сирии

Анкара, 27 декабря. Власти Турции выразили сомнение в подлинности видеоролика «Исламского государства», на котором боевики заживо сжигают двух солдат турецкой армии в Сирии. Об этом во вторник заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

«У нас нет четкой информации от наших вооруженных сил или от министерства обороны, которая бы подтверждала кадры этой видеозаписи», — цитируют его местные СМИ.

Напомним, что во вторник боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ДАИШ) выложили ролик, на котором запечатлено сожжение двух солдат турецкой армии. Турция начала военную операцию в Сирии «Щит Евфрата» в августе. Целью операции заявлена борьба с боевиками ИГ и сирийскими курдами.