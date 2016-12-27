Минтранс не имеет претензий к аэропорту «Адлер» после крушения Ту-154

Москва, 27 декабря. У российских властей нет никаких претензий к аэропорту «Адлер» в связи с крушением самолета Ту-154. Об этом журналистам в среду рассказал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

По словам политика, «Адлер» постоянно находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Как ранее сообщало агентство НСН, ФСБ Российской Федерации рассматривает четыре версии авиакатастрофы в Черном море.

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