Минобороны РФ приняло последнюю партию бомбардировщиков Су-34 в 2016 году

Новосибирск, 27 декабря. Авиационный завод-производитель в Новосибирске передал военному ведомству России партию многофункциональных бомбардировщиков Су-34.

Во время приемочных мероприятий была оформлена и проверена необходимая документация, проведена проверка всех систем и механизмов воздушных машин, а также выполнены ознакомительные полеты летчиками Восточного военного округа. Боевые машины будут переброшены на аэродром постоянного базирования до конца этой недели.

Су-34 предназначены для уничтожения надводных и наземных целей противника, а также для ведения воздушного боя. Бомбардировщики способны выполнять боевые задачи в любое время суток в сложных метеорологических условиях.