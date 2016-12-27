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Валуев объяснил, почему живодеры не боятся выкладывать в Сети видео убийств
Политика

Валуев объяснил, почему живодеры не боятся выкладывать в Сети видео убийств

Сегодня 16:41
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Валуев объяснил, почему живодеры не боятся выкладывать в Сети видео убийств

Москва, 27 декабря. Издевательства над медведем в Якутии со стороны местных жителей являются следствием отсутствия в России необходимой охраны, заявил депутат Государственной думы Николай Валуев.

Валуев призвал разобраться преступлениями против животных в России. Он отметил, что в России отсутствует необходимая структура, которая бы взяла под контроль эти вопросы, поэтому живодеры не боятся выкладывать видео преступлений в Сеть.

«По медведю, — обратился он в социальной сети. — Охранять некому, ответственность никакая. Надо ужесточать ответственность и организовывать охрану природы на должном уровне».

Депутат выразил надежду, что в 2017 году эта проблема будет решена.

 

Ранее следователи начали проверку видео со зверским убийством медведя в Якутии.

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Катерина Тимошенская
#николай валуев
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Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154
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