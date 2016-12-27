Поисковики обнаружили в Черном море новые фрагменты Ту-154

Краснодар, 27 декабря. Специалисты спасательной службы Росморречфлота обнаружили на месте крушения Ту-154 близ Сочи несколько новых обломков. Об этом сообщили в пресс-центре морской спасательной службы Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту специалисты обнаружили новые фрагменты Ту-154, которые разбросаны по дну моря на площади длиной 600 метров и шириной около 100 метров. Размер обнаруженных фрагментов составляет от 0,5 до 3 метров. Обломки расположены в полутора километрах от линии берега.

Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, потерпел крушение по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.