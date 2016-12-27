Глумящиеся над жертвами Ту-154 украинцы угрожают повесить Ходорковского

Москва, 27 декабря. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский столкнулся с волной угроз и оскорблений в соцсетях после своего поста в Twitter, где он заявил, что начал блокировать подписчиков, глумившихся над жертвами катастрофы Ту-154.

Из сотен комментариев представляется возможным процитировать лишь небольшую часть, не содержащую непечатные ругательства. Пользователи оскорбляли как самого Ходорковского, так и Россию в целом, заявляя, что «радоваться смерти врага — это нормально».

«Ты руснявый скот, мы тебя повесим на твоих же кишках, свинособака», — написал один из комментаторов. «Богатый, но тупой», — заявил Martin De Pores. «Что, страшно посмотреть в глаза истине? Прикрываетесь здесь высокой моралью, мерзость лживая», — продолжил нападки юзер с ником Веселый УКР. «Судя по твитам в ленте, тебе не одну неделю блокировать нужно) работай, ватоголовый», — поддержал радикалов UKROPw777.

«Прасти Миша!!! мы должны были тихо, под подушкой радоваться. Не смогли, не удержали эмоции! Южный народ (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ФАН)», — подытожил другой пользователь.

Напомним, 25 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил в Facebook, что после крушения самолета Минобороны РФ у него «появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника». Его высказывание прокомментировал Михаил Ходорковский, предположив, что имеет дело с «платным провокатором».

Сегодня я начал блокировать некоторых украинских подписчиков.не хочу общаться с такими людьми https://t.co/Gs7hd9wVK8 — Ходорковский Михаил (@mich261213) December 25, 2016

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