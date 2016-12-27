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Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году
Новороссия

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
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Александр Турчинов

Украинская власть уверена, что 2017 год станет переломным для всей гражданской войны в Донбассе. Именно в 2017 году, настаивает секретарь СНБО Александр Турчинов, Киев установит контроль над территорией Донецкой и Луганской народных республик. «То есть метр за метром мы начинаем освобождать «оккупированные территории». Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — подчеркивает он.

В этом году, добавляет Турчинов, Украина не потеряла «ни метра своих территорий». В следующем — ВСУ перейдут в наступление и «метр за метром» захватят весь Донбасс. Следует ли жителям Донецка и Луганска готовиться к возобновлению активных боевых действий? Действительно ли украинская армия готовится к полномасштабному наступлению? Во всем этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Роман Манекин, общественный деятель, военный и политический обозреватель, проживающий в столице ДНР.

«Из выступлений господина Басурина (заместитель командующего армией ДНР — прим. ФАН) мы знаем, что украинские войска действительно захватили некоторые новые территории. Но это были те территории и населенные пункты, которые по минским соглашениям считались нейтральной полосой, зоной разграничения. Потому там не было войск ДНР и ЛНР. Украина в одностороннем порядке — очевидно, из пропагандистских соображений — ввела в эту демилитаризованную зону свои войска. О чем это говорит? О том, что вся работа ВСУ проводится на показуху», — приводит свою точку зрения эксперт.

Турчинов утверждает, что 2017 год будет переломным годом, годом изменений. С этим Роман Манекин готов согласиться. Тем не менее, это будут не совсем те изменения, на которые хотелось бы рассчитывать Украине и командованию ВСУ.

Турчинов предвещает, что 2017 год будет переломным годом

«Они произошли бы в любом случае, вне зависимости от слов господина Турчинова. Более того, эти изменения никак не обусловлены развитием внутренней ситуацией на Украине. Все же внутренняя ситуация там отличается безусловной пустотой.

Главное, что на внешнеполитической доске произошла перестановка основных фигур. Вся глубинная несамостоятельность Украины и всех связанных с войной процессов очень хорошо демонстрируется именно этим фактом. В зависимости от того, кто победил бы на выборах в Штатах, просматривалось два варианта развития событий в 2017 году. Если бы к власти пришла госпожа Клинтон, то военная ситуация вокруг ДНР и ЛНР, конечно же, усугубилась бы — но она усугубилась бы с весьма непредсказуемыми последствиями. Были бы большие жертвы, разрушения, но вряд ли военная победа Украины была бы возможна. Я полагаю, что все в очередной раз закончилось бы военным поражением Киева», — продолжает Роман Манекин.

Тем не менее, Клинтон проиграла — значит, будет действовать второй вариант развития событий. Приход в США к власти Трампа означает, что «веер возможностей», горизонт всего того, что может теперь случиться с Украиной, теперь просто необозрим. Тем не менее, наиболее вероятная из этих возможностей — то, что у Украины просто не будет денег. Не будет денег ни на что — в том числе и на активные боевые действия в Донбассе.

«Если Трамп примет решение прекратить финансирование проекта под названием Украина, то я вообще не представляю, как ВСУ попросту смогут продолжить свое существование, а не то, что идти в наступление. Потому, на мой взгляд, заявление Турчинова под собой не имеет вообще никаких оснований. Единственное, что из него можно извлечь, так это то, что за 2016 год не было сделано ничего», — подводит итог политический обозреватель.

комментарии
Иван Верихов
#днр #донбасс #украина #александр турчинов #роман манекин
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