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Поставки оружия из США в Сирию нарушают все договоренности — Захарова
Политика

Поставки оружия из США в Сирию нарушают все договоренности — Захарова

Вчера 16:39
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Поставки оружия из США в Сирию нарушают все договоренности — Захарова

Москва, 27 декабря. Оружейные поставки США в Сирию смертельно опасны для этого региона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. 

«Поставлять вооружение Вашингтон будет точно не официальному Дамаску», — подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставлять оружие так называемой «умеренной оппозиции».

«Сегодня они поставляют «умеренным», а завтра они оказываются террористами. Это смертельно опасно для региона и противоречит всем договоренностям»,  — отметила Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Барак Обама подписал закон об увеличении военных расходов, предусматривающий помощь формированиям, противостоящим армии Башара Асада.  Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, уже назвала этот шаг США враждебным по отношению к Россию.

«Данные действия Белого дома несут непосредственную угрозу российскому военному персоналу в Сирии, ВКС РФ и посольству нашей страны в Арабской Республике», — говорилось в сообщении спикера внешнеполитического ведомства.

 

 

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Герман Парло
#мария захарова
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