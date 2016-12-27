Москва, 27 декабря. Оружейные поставки США в Сирию смертельно опасны для этого региона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Поставлять вооружение Вашингтон будет точно не официальному Дамаску», — подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставлять оружие так называемой «умеренной оппозиции».

«Сегодня они поставляют «умеренным», а завтра они оказываются террористами. Это смертельно опасно для региона и противоречит всем договоренностям», — отметила Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Барак Обама подписал закон об увеличении военных расходов, предусматривающий помощь формированиям, противостоящим армии Башара Асада. Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, уже назвала этот шаг США враждебным по отношению к Россию.

«Данные действия Белого дома несут непосредственную угрозу российскому военному персоналу в Сирии, ВКС РФ и посольству нашей страны в Арабской Республике», — говорилось в сообщении спикера внешнеполитического ведомства.