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Возле рыбного ресторана в Петербурге выловили труп
Происшествия

Возле рыбного ресторана в Петербурге выловили труп

Сегодня 16:19
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Возле рыбного ресторана в Петербурге выловили труп

Санкт-Петербург, 27 декабря. Полиция Петербурга выясняет обстоятельства гибели мужчины, чье тело было обнаружено во вторник на Крестовском острове. Труп находился в пруду, рядом с рыбным рестораном, поэтому спасателям потребовалось некоторое время, чтобы извлечь тело на берег.

Согласно предварительным данным, мужчина упал в воду еще ночью. Следов насильственной смерти на его теле не нашли, однако в легких погибшего воды тоже не было. Это значит, что мужчина погиб не от утопления. 

Точную причину смерти можно будет установить после экспертизы. Тело петербуржца уже доставлено в морг. Правоохранительные органы тем временем возбудили уголовное дело, пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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Геннадий Плющев
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