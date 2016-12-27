СМИ признали Роналду лучшим спортсменом Европы

Мадрид, 27 декабря. Форвард португальской сборной и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии 27 информагентств Европы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мадридского футбольного клуба.



Так, по итогам проведенного опроса кандидатура Роналду набрала больше всех голосов. 31-летний португалец в составе «Королевского клуба» вместе с национальной командой стал победителем первенства Европы 2016 года, выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

В текущем году форвард второй раз за карьеру был признан лучшим игроком Европы и получил свой четвертый «Золотой мяч». За сезон футболист забил 55 мячей (13 за сборную Португалии и 42 за «Реал»).

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза поздравил Роналду с получением премии «Золотой мяч».