Минфин хочет потратить на поддержку экономики России еще 20 млрд рублей

Москва, 27 декабря. Министерство финансов Российской Федерации планирует дополнительно зарезервировать около 20-30 миллиардов рублей по плану поддержки российской экономки. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Необходимо иметь еще и некоторый запас для маневра», — пояснил министр в интервью изданию «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты министерства финансов и министерства экономического развития намерены заблокировать все возможности для необоснованного роста трат по государственным программам.

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