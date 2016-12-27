Центробанк подводит итоги: около сотни банков лишены лицензии

Москва, 27 декабря. Отечественная банковская система в 2016 году потеряла порядка сотни кредитных учреждений в рамках программы Центробанка по оздоровлению системы.

Центробанк выполнил основную часть программы по оздоровлению российской банковской системы за счет отзывов лицензий. По данным регулятора, финансовое состояние кредитных учреждений восстанавливается. Известно, что в целом кредитно-финансовые организации в текущем году могут заработать около триллиона руб. чистой прибыли. Эксперты полагают, что за счет оживления кредитования в 2017 году доходы банков не уменьшат свои показатели.