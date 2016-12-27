Географический диктант в России написали на «троечку»

Москва, 27 декабря. Организаторы Всероссийского географического диктанта поставили среднюю оценку участникам, результат получился неутешительным.

Итоги диктанта, прошедшего 20 ноября, расстроили представителей Русского географического общества. Средняя оценка участников диктанта составила 52 балла из 100, то есть «удовлетворительно». На «отлично» диктант написали 413 человек, три с половиной тысячи человек набрали от 90 до 99 баллов. Порядка 20% едва дотянули в своих географических познаниях до 30 баллов. Диктант, состоявший из 30 вопросов, очно написали 85 тысяч человек и еще 95 тысяч написали тест в онлайн режиме, сообщает «Индикатор». Второй Всероссийский географический диктант прошел в ноябре на 1500 площадок.