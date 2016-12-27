В Госдуме предложили возродить колхозы

Москва, 27 декабря. Государственная дума России намерена рассмотреть предложение о создании новых колхозов, заявил депутат КПРФ Валерий Рашкин, который выступил автором предложения.

Рашкин подчеркнул, что «создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению». Он объяснил, что колхозы будут созданы с помощью государственно-частного партнерства.

Ранее социологический опрос показал, что идею возрождения колхозов в России поддерживают 55% жителей страны. В исследовании принимали участие шесть тысяч респондентов, передает «Свободная пресса».

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