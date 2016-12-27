Смольный недоволен высказываниями «Метростроя» о «Зенит-Арене»



Санкт-Петербург, 27 декабря. На самом деле речь идет о достройках, а подписание акта о вводе в эксплуатацию как планировалось в этом году, так и собираются исполнить. Перенос на пару дней срока от «часа икс», 26 декабря, связан с большим объемом документации, которую сейчас проверяет Ростехнадзор.

Бумаг накопилось более 40 коробок и над ними работают от 10 до 15 инспекторов фактически круглосуточно. Работы планировали завершить в воскресенье. Однако не удалось, в ходе проверки Ростехнадзор сделал более 270 замечаний. Они были исправлены в рекордно короткие сроки – за 1,5 дня.

Кстати, вчера на стадионе ждали приезда первого лица государства, надеялись, что его прибытие поторопит инспекторов. Однако Владимир Путин на Крестовский остров не прибыл. Причины пока не понятны. Сегодня ночью Ростехнадзор все-таки планирует завершить проверку и дать заключение о соответствии. После этого подписание акта о вводе в эксплуатацию станет чисто техническим вопросом, занимающим совсем немного времени.

Это вовсе не значит, что стадион не будет достраиваться после этого. Просто часть построек нужна только на время проведения Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Они носят временный характер, и будущему арендатору арены, ФК «Зенит», не будут нужны.