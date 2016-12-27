Две лошади погибли при пожаре в петербургской конюшне

Санкт-Петербург, 27 декабря. Пожар уничтожил конюшню в Пушкинском районе Петербурга, оставили без крова 10 лошадей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, возгорание произошло по адресу Московское шоссе, д.235 около 14.09 во вторник.

«Горела конюшня размером 12х20 метров. При разборе завалов обнаружены тела двух лошадей. В 15.36 пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. По данным СМИ, из-за инцидента без крова остались минимум 10 животных.