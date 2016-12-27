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Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде
Новости Сирии

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сегодня 17:45
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Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сирия, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожурила главу МИД Великобритании, Москва озабочена болгарскими ракетами «Град» в восточном Алеппо, правительственные войска при поддержке союзных сил отбили атаки ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Выбирайте выражения, Борис

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону порекомендовали сменить словарный запас, особенно, когда речь идет о ситуации в Сирии. С рекомендацией выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что прекрасно понимает, что он никогда не был профессиональным политиком, «но не до такой же степени».

Борис Джонсон

«Я не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что Башар Асад должен уйти», — добавила представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что если Джонсон не в курсе, то про свержение правительства продолжают говорить лишь «оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики, а его коллеги уже давно сменили свой вокабуляр».

Откуда оружие?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у Москвы возникли некоторые вопросы в связи «с сообщениями об обнаружении оружия болгарского происхождения в сирийском Алеппо».

По ее словам, Москва с Софией с конца 90-х ведут переговоры «по заключению двустороннего правительственного соглашения в лицензионной сфере» и, в первую очередь, оно «регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны». Захарова также подчеркнула, что Болгария не спешит с подписанием документа, а исходя из этого, можно понять, что некоторых представителей Болгарии, похоже, «устраивает неурегулированность» проблематики.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в восточных кварталах Алеппо журналисты обнаружили склад боеприпасами болгарского производства, в том числе и с 122-миллиметровыми ракетами «Град».

Военная обстановка

По данным военного источника, в окрестностях Военно-воздушной академии (провинция Алеппо) спецподразделение Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада отразило атаку боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.). Источник сообщает, что в результате спецоперации были уничтожены три внедорожника и нейтрализованы десятки вооруженных радикалов.

Спецподразделение Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада отразило атаку боевиков

На северо-востоке провинции Эс-Сувейда правительственные войска при содействии отрядов народного ополчения предотвратили атаку на блокпост САА и вступили в схватку с группой боевиков ИГИЛ. Известно, что террористы двигались в сторону населенного пункта Телль Банат-Баир. Сирийским военным и их союзникам удалось уничтожить большое количество вооруженных террористов и разгромить их технику.

Еще одна схватка с ИГ произошла в населенном пункте Аль-Каср, где отряды САА нанесли артудары по позициям боевиков.

комментарии
Алексей Громов
#башар асад #мария захарова #борис джонсон
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