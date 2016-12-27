Захарова о крушении Ту-154: О версиях сейчас говорить непрофессионально



Москва, 27 декабря. Выдвигать какие-либо версии о причинах крушении самолета Ту-154 в Черном море преждевременно и непрофессионально, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат ответила на вопрос с просьбой прокомментировать сообщения о возможном теракте на борту самолета Минобороны РФ.

«Мы должны дождаться оценки экспертов. Пока никто не имеет права говорить на эту тему. Сейчас только подняли черные ящики со дна. Сначала специалисты должны оценить все имеющиеся данные, а потом выдвигать какие-то версии, а не наоборот. О версиях сейчас говорить непрофессионально», — подчеркнула она.

Кроме того, дипломат заявила о недопустимости «подтягивания сюда каких-то политических оценок». «Дайте экспертам спокойно работать. Поиск обломков и тел идет 24 часа в сутки. Министерства и ведомства делятся информацией в режиме онлайн», — заключила она.