Захарова прокомментировала решение Израиля ограничить контакты с рядом стран

Москва, 27 декабря. Израиль ограничил связи со странами, которые проголосовали за резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую израильские поселения на территориях Палестины и требующую прекратить поселенческую деятельность. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, израильские коллеги пока не прояснили России свою позицию по этому вопросу.
Власти Израиля «временно ограничили» контакты с 14 государствами, включая Россию. Кроме того, МИД Израиля решил изменить диалог с Великобританием, Францией, Китаем, Японией, Украиной, Анголой, Египтом, Уругваем, Испанией, Сенегалом и Новой Зеландией.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала корреспонденту ФАН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, на вопрос о последствиях такого решения для российского-израильского диалога в первую очередь должны ответить коллеги из МИД Израиля.
«Они пока не прояснили свою позицию, непонятно, что они подразумевают под «временным ограничением связей». Что конкретно имели в виду израильские коллеги, я не знаю. Когда они прояснят свою позицию, тогда можно будет говорить о перспективах российско-израильского диалога», — сказала Захарова в ходе брифинга.