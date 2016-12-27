Захарова прокомментировала решение Израиля ограничить контакты с рядом стран

Москва, 27 декабря. Израиль ограничил связи со странами, которые проголосовали за резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую израильские поселения на территориях Палестины и требующую прекратить поселенческую деятельность. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, израильские коллеги пока не прояснили России свою позицию по этому вопросу.

Власти Израиля «временно ограничили» контакты с 14 государствами, включая Россию. Кроме того, МИД Израиля решил изменить диалог с Великобританием, Францией, Китаем, Японией, Украиной, Анголой, Египтом, Уругваем, Испанией, Сенегалом и Новой Зеландией.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала корреспонденту ФАН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, на вопрос о последствиях такого решения для российского-израильского диалога в первую очередь должны ответить коллеги из МИД Израиля.