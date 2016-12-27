FAN-TV Лента новостей
Музей ядерного потенциала России появился в Москве
Весь мир

Музей ядерного потенциала России появился в Москве

Вчера 16:06
110

Музей ядерного потенциала России появился в Москве

Москва, 26 декабря. Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1 появился в Москве.

Открытие музея приурочено к 70-летию пуска первого отечественного ядерного реактора Ф-1. Он был создан в лаборатории №2 Академии наук СССР (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»).

Реактор позволил в дальнейшем создать ядерное оружие и обеспечить суверенитет и безопасность страны, напомнили специалисты.

«Музей будет очень важным местом с точки зрения воспитания у молодежи правильных патриотических начал, основанных на традициях и свершениях предшественников», — констатировал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

Ранее фейк чуть не спровоцировал ядерную войну между Израилем и Пакистаном.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 17:05
36

Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

Сегодня 16:58
84

СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

Сегодня 16:56
52

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
69

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
154
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя

17:11

Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

17:08

Триста кубанцев пополнили воинские части ЮВО

17:06

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

17:05

Российские дизайнеры подсказали лучшие украшения для новогодней елки

17:00

Роснано ответила на претензии Генпрокуратуры РФ

16:59

Севастополь отказался от курортного сбора

16:59

Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

16:58

СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

16:56

Первое испытание для Трампа: Китай угрожает лидерству США вслед за Россией

16:56

Шойгу объявил сроки первых выплат семьям жертв крушения в Сочи

16:54

Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса

16:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя
Читать
Закрыть