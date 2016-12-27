Музей ядерного потенциала России появился в Москве

Москва, 26 декабря. Музей первого отечественного ядерного реактора Ф-1 появился в Москве.

Открытие музея приурочено к 70-летию пуска первого отечественного ядерного реактора Ф-1. Он был создан в лаборатории №2 Академии наук СССР (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»).

Реактор позволил в дальнейшем создать ядерное оружие и обеспечить суверенитет и безопасность страны, напомнили специалисты.

«Музей будет очень важным местом с точки зрения воспитания у молодежи правильных патриотических начал, основанных на традициях и свершениях предшественников», — констатировал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

Ранее фейк чуть не спровоцировал ядерную войну между Израилем и Пакистаном.