Роскосмос отправит на МКС 3D-принтер для печати живых тканей

Москва, 27 декабря. Российские исследователи одобрили проведение на борту МКС эксперимента по 3D-печати живых тканей. Вскоре будет согласовано техзадание и начнется работа по подготовке конструкторской документации.

Магнитный 3D-биопринтер отечественной разработки будет отправлен на МКС для проведения эксперимента по печати живых тканей. По словам директора департамента коммерческих проектов ОРКК (входит в Роскосмос) Валентина Уварова, уже готов проект техзадания к аппарату, способному в условиях микрогравитации магнитного поля осуществлять печать живых тканей. Главной целью проекта заключается использование принтера для замены подверженных разрушению органов человеческого тела в условиях космоса, пишет газета «Известия».