Разведчики горной бригады ЮВО провели поиск и уничтожение «диверсантов»

Черкесск, 27 декабря. Разведчики горной мотострелковой бригады в Карачаево-Черкесии провели учения по противодействию диверсионным группам условного противника в гористой местности.

Разведчики получили задание обнаружить и уничтожить диверсионную группу противника в горном районе, во время операции бойцам удалось блокировать укрепленную базу ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) и отрезать противнику пути к отступлению. После короткого боя условный противник был уничтожен, разведчикам предстояло найти и захватить схрон с оружием, с заданием мотострелки успешно справились. Во время операции бойцы использовали комплексы связи «Стрелец», оснащенные навигационной системой «ГЛОНАСС».