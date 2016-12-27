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Разведчики горной бригады ЮВО провели поиск и уничтожение «диверсантов»
Россия

Разведчики горной бригады ЮВО провели поиск и уничтожение «диверсантов»

Вчера 16:10
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Разведчики горной бригады ЮВО провели поиск и уничтожение «диверсантов»

Черкесск, 27 декабря. Разведчики горной мотострелковой бригады в Карачаево-Черкесии провели учения по противодействию диверсионным группам условного противника в гористой местности.

Разведчики получили задание обнаружить  и уничтожить диверсионную группу противника в горном районе, во время операции бойцам удалось блокировать укрепленную базу ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) и отрезать противнику пути к отступлению. После короткого боя условный противник был уничтожен, разведчикам предстояло найти и захватить схрон с оружием, с заданием мотострелки успешно справились. Во время операции бойцы использовали комплексы связи «Стрелец», оснащенные навигационной системой «ГЛОНАСС».

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Алексей Громов
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