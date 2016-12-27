FAN-TV Лента новостей
Соколов назвал вероятные сроки открытия авиасообщения с Египтом
Политика

Соколов назвал вероятные сроки открытия авиасообщения с Египтом

Вчера 15:57
288

Соколов назвал вероятные сроки открытия авиасообщения с Египтом

Москва, 27 декабря. Власти Египта согласовали предложенный Россией проект соглашения по обеспечению безопасности авиаперевозок. Об этом во вторник заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются», — отметил он.

Согласно предварительным данным, авиасообщение между двумя странами будет возобновлено в январе 2017 года. Окончательное решение будет принято после заключения экспертов. 

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в Египте российского самолета А321, который был атакован террористами в октябре прошлого года. Москва заявила, что российские самолеты вновь начнут летать в Египет только в том случае, если Каир повысит меры безопасности авиаперевозок.

комментарии
Геннадий Плющев
#максим соколов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
33

Сирия сегодня: перемирие выходит за пределы Алеппо, спецоперация армии Асада в Хомсе

Сегодня 15:35
361

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Сегодня 15:03
300

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Сегодня 14:33
235

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Сегодня 14:20
239
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербургский метрополитен попросил жителей города запастись жетонами

16:38

Тайсон и Луческу могут воссоединиться в «Зените»

16:36

Самый длинный эскалатор в мире запустили в московском метро

16:32

Актриса Карла Ортис обвинила западные СМИ в фейковых репортажах из Сирии

16:30

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

16:30

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

16:29

Путин произнес в Кремле тост за Россию

16:27

Русский музей удивит посетителей выставки Айвазовского духами с ароматом моря

16:23

Стрелки ЗВО провели тренировки по «снайперской дуэли»

16:17

Кремль рассекретил главные темы совещания Путина с Совбезом РФ

16:17

Стали известны новые подробности операции по подъему обломков Ту-154

16:16

Захарова предложила главному редактору Regnum подать в суд на самого себя

16:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Петербургский метрополитен попросил жителей города запастись жетонами
Читать
Закрыть