Соколов назвал вероятные сроки открытия авиасообщения с Египтом

Москва, 27 декабря. Власти Египта согласовали предложенный Россией проект соглашения по обеспечению безопасности авиаперевозок. Об этом во вторник заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются», — отметил он.

Согласно предварительным данным, авиасообщение между двумя странами будет возобновлено в январе 2017 года. Окончательное решение будет принято после заключения экспертов.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в Египте российского самолета А321, который был атакован террористами в октябре прошлого года. Москва заявила, что российские самолеты вновь начнут летать в Египет только в том случае, если Каир повысит меры безопасности авиаперевозок.