Армия Сирии дала отпор бандам ИГ к востоку от Алеппо

Дамаск, 27 декабря. Сирийская армия совместно с ополчением отразила атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в 52 километрах к востоку от города Алеппо. По данным агентства SANA, бои произошли в местечке Насрулла.

Согласно приведенной информации, банды террористов предприняли попытку прорваться к оборонительному рубежу сирийской армии, созданному на территории летного училища в Дейр-Хафир. Как рассказал журналистам представитель военного командования, противник понес значительные потери. При этом защитники училища вывели из строя не менее трех внедорожников ИГ с взрывчаткой.

В свою очередь, армия САР отбила атаку банд ИГ под Дейр-эз-Зором. Так, газета Al-Watan сообщает, что боевикам так и не удалось захватить промышленный район Эс-Синаа. Во время боев были ликвидированы 15 террористов.

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«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.