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Освобожденный боец ЛНР рассказал о пытках в ВСУ бензопилой и растворителем
Новороссия

Освобожденный боец ЛНР рассказал о пытках в ВСУ бензопилой и растворителем

Сегодня 15:55
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Освобожденный боец ЛНР рассказал о пытках в ВСУ бензопилой и растворителем

Донецк, 27 декабря. Освобожденный из украинского плена военнослужащий ЛНР рассказал об ужасных пытках, которые к нему применяли солдаты ВСУ.

Освобожденный в декабре боец ЛНР Владислав Кондалов рассказал о пытках в тюрьмах и изоляторах Украины.

«С момента задержания было очень жестко, — рассказал бывший пленный. — Постоянные угрозы, пробили голову, хотели пилить руку, для этого привязывали к турнику и заводили бензопилу. Заставляли пить растворитель, чтобы не чувствовал боли».

Он отметил, что самые жестокие пытки по отношению к нему украинские силовики применяли в начале заключения.

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Катерина Тимошенская
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Луценко прокомментировал решение суда Москвы о госперевороте на Украине
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