Началась расшифровка черного ящика, зафиксировавшего все параметры работы Ту-154

Москва, 27 декабря. Специалисты приступают к расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение самолета Ту-154. Об этом заявил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, черный ящик уже доставлен уже в подмосковные Люберцы, в исследовательский центр ВВС Минобороны.

Министр также отметил, что в настоящий момент «есть информация, что радары нашли и другие черные ящики». Данная информация уточняется. Соколов сообщил, что обнаруженный самописец был параметрическим и записывал основные параметры работы самолета, вплоть до его разрушения.

В рамках следствия и расследования технической комиссии оборонного ведомства России будут рассмотрены все вопросы, в том числе и качество топлива. При этом он подчеркнул, что версия террористического акта не рассматривается как главная.