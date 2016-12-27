Украина в 2016 году отказала во въезде шести тысячам граждан РФ

Киев, 27 декабря. В 2016 году украинская сторона отказала шести тысячам граждан Российской Федерации во въезде на территорию страны. Об этом в среду поведал глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Ведомство также помешало 28 тысячам человек въехать на Украину через КПП на границе с Крымским полуостровом и на линии разграничения сторон в зоне военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно о том, что за последние два года 130 тысяч украинцев получили гражданство РФ.

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