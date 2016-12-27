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Захарова: Россию пытаются представить главным киберагрессором
Политика

Захарова: Россию пытаются представить главным киберагрессором

Сегодня 15:47
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Захарова: Россию пытаются представить главным киберагрессором

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что набирает ход информационная кампания, в рамках которой Россию пытаются представить киберагрессором, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сноудена пытаются забыть, меньше упоминать. Доказательства того, что США не брезгуют тотальной прослушкой и слежкой, пытаются замалчивать. А история про русских хакеров — попытка противовеса», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Москву пытаются представить главным агрессором в киберпространстве.

«Вместо извинений Вашингтон предпринимает усилия, чтобы представить Россию в образе страны, которая во всем виновата», — заявила Захарова.

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Герман Парло
#мария захарова
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