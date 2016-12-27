FAN-TV Лента новостей
Шойгу: В Сирии прошли испытания более 160 образцов российского вооружения
Политика

Шойгу: В Сирии прошли испытания более 160 образцов российского вооружения

Сегодня 15:58
283

Шойгу: В Сирии прошли испытания более 160 образцов российского вооружения

Москва, 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции ВКС России в Сирии были успешно опробованы более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная пресса».

«Испытание на прочность в реальных боевых действиях прошло не только 84% летного состава Воздушно-космических сил, но и техника», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что благодаря операции в Сирии удалось провести глубокий анализ эффективности российской военной техники и вооружений, на основе которого будет осуществляться их модернизация.

комментарии
Кирилл Иванов
#сергей шойгу
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Сегодня 19:30
2

С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

Сегодня 19:27
55

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
33

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
149

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
181
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

19:30

Технический сбой частично парализовал фиолетовую ветку метро Москвы

19:28

С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

19:27

Генпрокурор Украины рассказал, когда начнется суд над Януковичем

19:25

Год Петуха — 2017: как встретить, новогодний стол, подарки и поздравления

19:17

Россия и Япония упрощают визовый режим с Нового года

19:17

СК РФ раскрыл новые детали следствия по делу о крушении Ту-154

19:14

Тимошенко на экспорт: украинцы отреагировали на сравнение с папуасами 

19:11

Власти Сочи отменили новогодние гулянья из-за трагедии с Ту-154

19:10

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

19:07

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков
Читать
Закрыть