Шойгу: В Сирии прошли испытания более 160 образцов российского вооружения

Москва, 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции ВКС России в Сирии были успешно опробованы более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная пресса».

«Испытание на прочность в реальных боевых действиях прошло не только 84% летного состава Воздушно-космических сил, но и техника», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что благодаря операции в Сирии удалось провести глубокий анализ эффективности российской военной техники и вооружений, на основе которого будет осуществляться их модернизация.