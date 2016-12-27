Захарова рассказала, на чьей совести убийство российского посла Карлова

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что целенаправленная антироссийская пропаганда привела к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ФАН.

Дипломат напомнила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее назвал действия России в Сирии «ни с чем несоизмеримым ужасом», а спустя две-три недели проводились хорошо профинансированные акции протеста с постановочными художественными акциями.

«Кто разжигал ненависть, которая привела к убийству российского посла?», — задалась вопросом Захарова.

Представитель ведомства добавила, что отдельную роль в антироссийской кампании сыграли прибалтийские коллеги. В частности, бывший посол Литвы в США Зигимантас Павилионис, по мнению которого Россия якобы воспользуется убийством Карлова для раскола коалиции. «Вы в своем уме? Вы никак не можете понять, что этими словам вы обнажаете диагнозы, которые нужно прятать», — добавила Захарова.