Пророчество на основе фактов: экс-генерал НАТО сыграл за Россию в Третьей мировой

Вашингтон, 27 декабря. Экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф написал книгу, в которой допускает, что Россия может захватит территорию Украины и страны Балтики.

Американский генерал Ричард Ширрефф написал книгу «2017: Война с Россией: Срочное предупреждение», на страницах которой бывший военный допускает, что блок НАТО не готов к молниеносным действиям России на случай вооруженной конфронтации. По мнению автора, Москва может создать угрозу ядерной войны. В то же время, журналист The New York Review of Books Роберт Коттрелл, проанализировав издание Ширреффа, отметил надуманность чтива, написанного в духе боевика.