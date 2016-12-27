Соколов прокомментировал версию теракта на борту рухнувшего Ту-154

Москва, 27 декабря. Делать выводы о причинах катастрофы Ту-154 преждевременно, заявил глава Минтранса Максим Соколов. По словам министра, поднимать тему о запрете эксплуатации Ту-154М в данном случае нецелесообразно.

Соколов напомнил, что версия теракта не рассматривается в качестве основной версии причины крушения данного воздушного судна. Как отметил министр, каких-либо претензий к работе аэропорта Адлер, откуда вылетел потерпевший крушение Ту-154, нет.

Ранее стало известно, что задействованные в операции в акватории Черного моря специалисты установили местонахождение всех черных ящиков с самолета Ту-154.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в акватории Черного моря рано утром 25 декабря. На его борту находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.