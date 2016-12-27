Минобороны РФ подвело предварительные итоги осеннего призыва

Москва, 27 декабря. Группа из 1300 призывников отправилась со сборного пункта Ульяновской области к местам несения службы.

Четыре выпускника вузов отправились в научные роты Санкт-Петербурга и Краснодара, также ульяновцы пополнили элитные части Президентского и Преображенского полков, войска спецназа в Тольятти и Новосибирске. Призывные комиссии продолжат работать до 31 декабря, но итоги осенней кампании можно подвести уже сейчас, так как молодежь в военкоматы часто приходит еще до получения повестки. В войсках значительно улучшились условия прохождения службы, есть возможность связи с родными, также улучшился рацион бойцов. По предварительным итогам осенняя призывная кампания выполнена на 100%.