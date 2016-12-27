FAN-TV Лента новостей
Иванов призвал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
Общество

Иванов призвал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Сегодня 15:33
85

Иванов призвал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Москва, 27 декабря. Российские власти должны ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Такое заявление во вторник сделал спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, выступая на заседании Государственного совета. 

 «Ужесточения требует законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях», — отметил он.

Напомним, что Следственный комитет во вторник начал проверку по факту появления в Сети видеоролика, на котором двое вахтовиков жестоко убивают медведя в Якутии. Сперва животное переехали грузовиком «Урал», а затем зажали между двумя машинами.  Примечательно, что это уже не первый громкий случай жестокого убийства животных. Ранее Интернет всколыхнули две девушки из Хабаровска, которые на камеру жестоко убивали домашних животных.

комментарии
Геннадий Плющев
#сергей иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
137

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сегодня 17:45
196

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Сегодня 17:32
79

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Сегодня 17:25
85

Онищенко о последствиях отравления «Боярышником»: Людей убило алкогольное лобби

Сегодня 17:14
123
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Подготовленные в Косово боевики ИГИЛ возвращаются из Сирии воевать в Европу

18:18

Популярная модель iPhone может исчезнуть в 2017 году

18:17

МВД опровергло задержание замглавы подмосковной полиции по подозрению в убийстве

18:03

ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе

18:01

Иран может предоставить ВКС РФ базу «Хамадан»

18:00

Глава Минтранса РФ объяснил, почему не сможет запретить эксплуатацию Ту-154

17:58

Катер «Спасатель Кононенко» пополнил состав Северного флота

17:55

Медведев рассказал о росте задолженности Северного Кавказа за электроэнергию

17:52

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

17:52

Соколов рассказал, как пройдет расшифровка черного ящика Ту-154

17:48

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

17:45

Летчики ВКС РФ на российской базе в Армении сдают экзамены на квалификацию

17:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Подготовленные в Косово боевики ИГИЛ возвращаются из Сирии воевать в Европу
Читать
Закрыть