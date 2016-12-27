Иванов призвал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Москва, 27 декабря. Российские власти должны ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Такое заявление во вторник сделал спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, выступая на заседании Государственного совета.

«Ужесточения требует законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях», — отметил он.

Напомним, что Следственный комитет во вторник начал проверку по факту появления в Сети видеоролика, на котором двое вахтовиков жестоко убивают медведя в Якутии. Сперва животное переехали грузовиком «Урал», а затем зажали между двумя машинами. Примечательно, что это уже не первый громкий случай жестокого убийства животных. Ранее Интернет всколыхнули две девушки из Хабаровска, которые на камеру жестоко убивали домашних животных.