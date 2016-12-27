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Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН
Политика

Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Вчера 15:36
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Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Иерусалим, 27 декабря. Власти Израиля приняли решение ограничить связи с государствами, которые поддержали резолюции Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Эммануэль Нахшон.

Израиль ограничивает контакты с 12 странами. Кроме России, в этот список попали Великобритания, Франция, Китай, Япония, Украина, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал и Новая Зеландия.

Как пояснили в МИД Израиля, это решение связано с поддержкой этими странами резолюции СБ ООН №2334, которая осуждает израильские поселения на палестинских территориях и требует их освободить.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал резолюцию СБ ООН о запрете поселенческой деятельности на оккупированной территории Палестины большим поражением Израиля.

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Катерина Тимошенская
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