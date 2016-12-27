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Неизвестные наклеили на окна Божены Рынски фотографии жертв Ту-154
Общество

Неизвестные наклеили на окна Божены Рынски фотографии жертв Ту-154

Вчера 15:41
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Неизвестные наклеили на окна Божены Рынски фотографии жертв Ту-154

Москва, 27 декабря. Неизвестные наклеили фото погибших в крушении Ту-154 журналистов на окна балкона Божены Рынски. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Данный инцидент, по всей видимости, стал ответом неравнодушных граждан на бесчеловечные комментарии скандальной журналистки о погибших в крушении Ту-154.

В свою очередь Божена Рынска написала на своей странице в Facebook, что в ее квартиру «пытались проникнуть», однако она высыпала этим людям «кошачий лоток на голову» и пожелала «мягкой посадки» при следующем авиаперелете.

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение по дороге в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты.

Позднее скандальная журналистка Божена Рынска написала на своей странице в Facebook циничный комментарий о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе. Однако пользователи осудили комментарий Рынски, назвав его «мерзостью во плоти». После этого Рынска удалила свой комментарий.

комментарии
Кирилл Иванов
#божена рынска
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