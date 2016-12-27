Москва, 27 декабря. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска выхода из кризиса Киев озаботился проблемой российского «Боярышника», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо выполнения минских договоренностей, выполнения прямых социальных обязательств, вместо того, чтобы находить пути кризиса, которому уже много лет, весь официальный Киев озабочен проблемой российского «Боярышника», — сказала Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент ФАН.

Дипломат отметила, что мировое сообщество последние три года наблюдает только активную фазу украинского кризиса, хотя этому гражданскому противостоянию уже очень много лет.

Напомним, от отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске скончались 77 человек. В иркутских медицинских учреждениях на лечении остались 18 человек.