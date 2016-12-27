Захарова об убийцах Карлова: Не одерживая победы лицом к лицу, они стреляют в спину

Москва, 27 декабря. Появление так называемых «расстрельных» списков террористов является свидетельством высокого уровня террористических угроз, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что появление этих списков вызвало настоящий «ажиотаж». «Нужно понимать, что если люди уничтожают сотни мирных людей, они не остановятся ни перед чем. Вопрос в том, как мы и общественность, реагируем на это. Это провокация общества, провокация людей», — подчеркнула дипломат.

По ее убеждению, угрозы посольству РФ являются признаком политического бессилия. «Эти персонажи потеряли человеческий облик. Не одерживая победы лицом к лицу, они стреляют в спину», — сказала Захарова, напомнив об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова.