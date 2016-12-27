МИД РФ оценил усилия украинской оппозиции по защите русского языка

Москва, 27 декабря. Стремление «Оппозиционного блока» защитить права русскоязычных граждан Украины приветствует российский МИД, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Вчера в Раде был зарегистрирован проект по защите русского языка. Это внутреннее дело Украины, но оно имеет и международное влияние», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.