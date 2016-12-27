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Беженцы пытались заживо сжечь бездомного в берлинском метро
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Беженцы пытались заживо сжечь бездомного в берлинском метро

Вчера 15:27
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Беженцы пытались заживо сжечь бездомного в берлинском метро

Берлин, 27 декабря. Группа неизвестных молодых людей попыталась заживо сжечь бездомного на одной из станции метрополитена в Берлине. Об этом во вторник заявили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли материалы с камер видеонаблюдения, передает телеканал BFMTV.

Как стало известно, в группу злоумышленников из семи человек входили лица в возрасте от 15 лет до 21 года. По некоторым данным, это были беженцы из Сирии. Инцидент произошел в прошедший понедельник на севере немецкой столицы на станции Шёнляйнштрассе.

Кто-то из хулиганов бросил горящий предмет в 37-летнего бездомного. Прохожие и кондуктор вовремя подоспели и сумели спасти пострадавшего, потушив огонь огнетушителем.

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Дана Балан
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