Киев, 27 декабря. Жители Украины похожи по образу жизни на папуасов, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко обратила внимание, что жизнь на Украине стала архаичнее. Соотечественников лидер «Батькищины» приравняла к папуасам.

«Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей, — констатировала она. — И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт».

Она отметила,что Италия получает в десять раз больше доходов с гектара земли, отправляя на экспорт спагетти, пиццу и печенье. Она напомнила, что Рим отказался от торговли сырьем.

Ранее стало известно, что Верховная рада весной будущего года может быть распущена.