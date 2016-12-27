FAN-TV Лента новостей
Тимошенко приравняла украинцев к папуасам
Украина

Тимошенко приравняла украинцев к папуасам

Сегодня 15:26
299

Тимошенко приравняла украинцев к папуасам

Киев, 27 декабря. Жители Украины похожи по образу жизни на папуасов, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко обратила внимание, что жизнь на Украине стала архаичнее. Соотечественников лидер «Батькищины» приравняла к папуасам.

«Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей, — констатировала она. — И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт».

Она отметила,что Италия получает в десять раз больше доходов с гектара земли, отправляя на экспорт спагетти, пиццу и печенье. Она напомнила, что Рим отказался от торговли сырьем.

Ранее стало известно, что Верховная рада весной будущего года может быть распущена.

комментарии
Катерина Тимошенская
#юлия тимошенко
Новости партнеров
Эксклюзив

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
84

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

Сегодня 17:45
114

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Сегодня 17:32
62

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Сегодня 17:25
73

Онищенко о последствиях отравления «Боярышником»: Людей убило алкогольное лобби

Сегодня 17:14
109
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе

18:01

Иран может предоставить ВКС РФ базу «Хамадан»

18:00

Глава Минтранса РФ объяснил, почему не сможет запретить эксплуатацию Ту-154

17:58

Катер «Спасатель Кононенко» пополнил состав Северного флота

17:55

Медведев рассказал о росте задолженности Северного Кавказа за электроэнергию

17:52

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

17:52

Соколов рассказал, как пройдет расшифровка черного ящика Ту-154

17:48

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

17:45

Летчики ВКС РФ на российской базе в Армении сдают экзамены на квалификацию

17:36

Собчак назвала Рынску старухой Шапокляк‍

17:36

Рогозин: В России создадут единый бронетанковый холдинг

17:35

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

17:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе
Читать
Закрыть