ФАС проверяет жалобу российских предпринимателей на Visa и MasterCard

Москва, 27 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая пожаловалась на платежные системы Visa и MasterCard. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
Предприниматели указали на нарушения, связанные с «установлением стоимости эквайринга».
«Вопрос о возбуждении дела будет решен по итогам рассмотрения», — отметила Беляева в интервью ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что руководитель ФАС Игорь Артемьев считает обоснованными претензии российских бизнесменов.
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