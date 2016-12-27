ФАС проверяет жалобу российских предпринимателей на Visa и MasterCard

Москва, 27 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая пожаловалась на платежные системы Visa и MasterCard. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Предприниматели указали на нарушения, связанные с «установлением стоимости эквайринга».

«Вопрос о возбуждении дела будет решен по итогам рассмотрения», — отметила Беляева в интервью ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководитель ФАС Игорь Артемьев считает обоснованными претензии российских бизнесменов.

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