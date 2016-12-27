Стало известно, сколько россиян являются носителями ВИЧ

Москва, 27 декабря. Порядка 1,5 миллиона жителей России являются носителями ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик Вадим Покровский во время заседания президиума Российской академии наук (РАН).

Покровский отметил, что темпы инфицирования ВИЧ как в России, так и во всем мире, вызывают беспокойство.

«В Российской Федерации от СПИДа умерли 240 тысяч человек, — констатировал академик, — около 1,5 миллиона россиян являются носителями этого вируса».

Он подчеркнул, что ВИЧ является главной причиной смерти от инфекционных заболеваний. Такие случаи составляют 45% из выявленных.

Ранее ученые из Бельгии выяснили, что ключевую роль в развитии раковых опухолей в организме играет жир.