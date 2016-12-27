Захарова назвала «юродством» отношение Киева к трагедиям в России

Москва, 27 декабря. Стремление украинских официальных лиц к юродству над трагедиями в России не поддается никакому объяснению, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что ряд политиков этой страны позволил себе «абсолютно аморальные заявления» на тему убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Весь цивилизованный мир, за исключением экстремистов и террористов, выражает соболезнования России, при этом только на Украине, которая провозглашает себя частью цивилизованного мира не нашлось ни одного официального лица, который выразил бы соболезнования», — с возмущением заметила Захарова.

А ведь речь идет о человеке, который был выдающимся дипломатом, подчеркнула спикер МИД. «Они боятся, что экстремизм и национализм, который составляет основу их власти, сметет их. Но подкармливать этого националистического зверя опасно. Мы знаем, во что перерождаются эти националистические звери, когда чувствуют свою силу», — добавила Захарова.