Шойгу почтил память погибших при крушении Ту-154 на совещании Минобороны РФ

Москва, 27 декабря. На селекторном совещании военного ведомства России память погибших при крушении самолета Ту-154 почтили минутой молчания.

Совещание началось с оперативной информации о ходе поисковой операции на Черном море в районе крушения самолета. На борту лайнера находились 92 человека, в катастрофе никто не выжил. Это большая трагедия, отметил Сергей Шойгу, в ней погибли товарищи, сослуживцы и те люди, с которыми военное ведомство тесно сотрудничало. Министр обороны поблагодарил всех, кто высказал свои соболезнования близким и родным погибших. Участники селекторного совещания почтили память погибших минутой молчания.

Во время совещания Сергей Шойгу подвел итоги работы Минобороны в 2016 году и поставил задачи перед командным составом ведомства на будущий год.