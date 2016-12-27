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Шойгу почтил память погибших при крушении Ту-154 на совещании Минобороны РФ
Россия

Шойгу почтил память погибших при крушении Ту-154 на совещании Минобороны РФ

Сегодня 15:33
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Шойгу почтил память погибших при крушении Ту-154 на совещании Минобороны РФ

Москва, 27 декабря. На селекторном совещании военного ведомства России память погибших при крушении самолета Ту-154 почтили минутой молчания.

Совещание началось с оперативной информации о ходе поисковой операции на Черном море в районе крушения самолета. На борту лайнера находились 92 человека, в катастрофе никто не выжил. Это большая трагедия, отметил Сергей Шойгу, в ней погибли товарищи, сослуживцы и те люди, с которыми военное ведомство тесно сотрудничало. Министр обороны поблагодарил всех, кто высказал свои соболезнования близким и родным погибших. Участники селекторного совещания почтили память погибших минутой молчания.

Во время совещания Сергей Шойгу подвел итоги работы Минобороны в 2016 году и поставил задачи перед командным составом ведомства на будущий год.

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Алексей Громов
#сергей шойгу
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