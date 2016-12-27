Аксенов: «Газовый мост» решил энергетические проблемы Крыма

Симферополь, 27 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил российского президента и членов правительства за решение энергетических проблем полуострова.

Сегодня глава государства дал старт подаче газа на Крымский полуостров с материка после подсоединения газотранспортной системы полуострова к магистралям РФ. По словам главы крымского правительства Сергея Аксенова, «газовый мост» обеспечит прокачку более 2 миллиардов кубометров газа, при повышенном давлении – до 4 миллиардов. Он также отметил, что голубое топливо будет использоваться и на строящихся электростанциях в Севастополе и крымской столице. Подача газа с материка надолго решит проблему с электроэнергией, резюмировал Аксенов.